Ausblick: Old Dominion Freight Line öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Old Dominion Freight Line lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Old Dominion Freight Line die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden.
18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,39 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,30 Milliarden USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD, gegenüber 5,48 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 5,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
