Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Old Dominion Freight Line stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Old Dominion Freight Line wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,27 USD erwirtschaftet wurden.
Old Dominion Freight Line soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,61 USD, gegenüber 4,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 5,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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