Old National BancorpShs Aktie
WKN: 883852 / ISIN: US6800331075
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Old National Bancor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Old National Bancor wird am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,626 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Old National Bancor ein EPS von 0,340 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Old National Bancor in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 716,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 957,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2,90 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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