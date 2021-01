Ausblick: Old National Bancor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Old National Bancor wird am 19.01.2021 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2020 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,380 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 199,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Old National Bancor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 206,0 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 1,45 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 827,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 814,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at