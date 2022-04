Ausblick: Old Republic International legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Old Republic International stellt am 28.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,673 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,690 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,08 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 11,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD im Vergleich zu 3,08 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 8,65 Milliarden USD, gegenüber 9,34 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at