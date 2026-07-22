Old Republic International Aktie

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WKN: 883298 / ISIN: US6802231042

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Old Republic International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Old Republic International wird am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Old Republic International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,782 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,810 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,38 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Old Republic International einen Umsatz von 2,21 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,17 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,72 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,77 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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