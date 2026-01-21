Ausblick: Old Republic International präsentiert Quartalsergebnisse

Old Republic International lässt sich am 22.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Old Republic International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,869 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 106,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,420 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,56 Prozent auf 2,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,27 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,24 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,06 Milliarden USD, gegenüber 8,23 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at