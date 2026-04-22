Ausblick: Old Republic International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Old Republic International stellt am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,793 USD aus. Im letzten Jahr hatte Old Republic International einen Gewinn von 0,980 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Old Republic International in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD im Vergleich zu 2,11 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,34 USD, gegenüber 3,72 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 9,72 Milliarden USD im Vergleich zu 9,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at