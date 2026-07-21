Ausblick: Old Second Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Old Second Bancorp wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,545 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 94,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 86,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,62 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 381,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 401,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at