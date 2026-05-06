Ausblick: Olin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Olin veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Verlust von -0,687 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,62 Milliarden USD – ein Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Olin 1,64 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,334 USD im Vergleich zu -0,880 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 6,90 Milliarden USD, gegenüber 6,78 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at