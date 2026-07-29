Ausblick: Olin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Olin wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Olin im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,125 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,81 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,045 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,880 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,02 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,78 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at