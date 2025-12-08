Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie

WKN DE: A14WW1 / ISIN: US6811161099

08.12.2025 07:01:06

Ausblick: Ollies Bargain Outlet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ollies Bargain Outlet lädt am 09.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,740 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ollies Bargain Outlet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,580 USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 615,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 517,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,86 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,23 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,64 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

