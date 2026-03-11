Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Ollies Bargain Outlet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ollies Bargain Outlet wird am 12.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,39 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,11 USD je Aktie erzielt worden waren.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 667,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 783,5 Millionen USD aus.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,87 USD im Vergleich zu 3,23 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,65 Milliarden USD, gegenüber 2,27 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
