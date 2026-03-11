Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie

Ollie's Bargain Outlet Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14WW1 / ISIN: US6811161099

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Ollies Bargain Outlet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ollies Bargain Outlet wird am 12.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,39 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,23 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,11 USD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 667,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 783,5 Millionen USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,87 USD im Vergleich zu 3,23 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,65 Milliarden USD, gegenüber 2,27 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 90,50 -1,09% Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen