Ausblick: Ollies Bargain Outlet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ollies Bargain Outlet stellt am 03.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,872 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

Ollies Bargain Outlet soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 662,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 576,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,45 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,00 Milliarden USD, gegenüber 2,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at