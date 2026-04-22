Olvi OY a Aktie
WKN: 898037 / ISIN: FI0009900401
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Olvi OY A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Olvi OY A lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Olvi OY A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten schätzen, dass Olvi OY A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,498 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 145,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 132,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,24 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 3,09 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 752,1 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 665,3 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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