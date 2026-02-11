Ausblick: Olvi OY A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Olvi OY A wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Olvi OY A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,594 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,360 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,12 Prozent auf 151,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Olvi OY A noch 146,9 Millionen EUR umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,88 EUR, gegenüber 2,98 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 665,5 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 656,9 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at