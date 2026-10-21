Olvi OY a Aktie
WKN: 898037 / ISIN: FI0009900401
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Olvi OY A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Olvi OY A gibt am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,06 EUR je Aktie gegenüber 0,980 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent auf 214,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,94 EUR je Aktie, gegenüber 3,09 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 748,3 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 665,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Olvi OYJShs -A-
|
21.10.26
|Ausblick: Olvi OY A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Olvi OY A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: Olvi OY A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Olvi OY A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Olvi OY A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Olvi OYJShs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Olvi OYJShs -A-
|26,45
|0,00%