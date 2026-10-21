Ausblick: Olvi OY A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Olvi OY A gibt am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,06 EUR je Aktie gegenüber 0,980 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent auf 214,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 186,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,94 EUR je Aktie, gegenüber 3,09 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 748,3 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 665,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at