Ausblick: Olympic Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Olympic Steel lässt sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Olympic Steel die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,710 USD. Das entspräche einer Verringerung von 78,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,23 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 595,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 14,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 696,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD, gegenüber 7,87 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 2,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,56 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at