Ausblick: Olympus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Olympus präsentiert in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 23,06 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 24,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Olympus in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 261,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 251,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 81,03 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 102,99 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1.003,98 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 997,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at