OLYMPUS Aktie
WKN DE: A3D493 / ISIN: US68163W2089
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: OLYMPUS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
OLYMPUS veröffentlicht am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,149 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,16 Prozent auf 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte OLYMPUS noch 1,65 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,521 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 6,46 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Analysen zu OLYMPUS CORP (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|OLYMPUS CORP (spons. ADRs)
|12,63
|-1,48%
