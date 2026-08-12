Oma Savings Bank Aktie
WKN DE: A2PAFH / ISIN: FI4000306733
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Oma Savings Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oma Savings Bank lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,286 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 35,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,440 EUR je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 49,1 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 42,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,19 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 197,8 Millionen EUR, gegenüber 332,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oma Savings Bank Plc Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: Oma Savings Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Oma Savings Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Oma Savings Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Oma Savings Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Oma Savings Bank Plc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Oma Savings Bank Plc Registered Shs
|16,88
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.