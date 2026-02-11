Oma Savings Bank Aktie

Oma Savings Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PAFH / ISIN: FI4000306733

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Oma Savings Bank präsentiert Quartalsergebnisse

Oma Savings Bank wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,310 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,540 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 49,70 Prozent auf 52,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Oma Savings Bank noch 104,8 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,80 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 223,6 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 422,3 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

