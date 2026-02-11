Ausblick: Oma Savings Bank präsentiert Quartalsergebnisse

Oma Savings Bank wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,310 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,540 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 49,70 Prozent auf 52,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Oma Savings Bank noch 104,8 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,80 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 223,6 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 422,3 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at