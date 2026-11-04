Oma Savings Bank Aktie

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WKN DE: A2PAFH / ISIN: FI4000306733

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Oma Savings Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Oma Savings Bank wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,370 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Oma Savings Bank ebenfalls einen Gewinn von 0,370 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 33,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 50,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,2 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,27 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,19 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 204,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 332,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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