Ausblick: Omada Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Omada Health wird am 05.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,009 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 70,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 46,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omada Health einen Umsatz von 48,0 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,027 USD im Vergleich zu -0,850 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 253,9 Millionen USD, gegenüber 169,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at