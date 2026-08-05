Omada Health Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A4193B / ISIN: US68170A1088
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Omada Health präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Omada Health wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten schätzen, dass Omada Health für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,062 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 80,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 30,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,261 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,350 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 328,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 260,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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