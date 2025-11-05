Omada Health Incorporation Registered Shs Aktie

Omada Health Incorporation Registered Shs

WKN DE: A4193B / ISIN: US68170A1088

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Omada Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Omada Health wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,079 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 61,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 34,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omada Health einen Umsatz von 45,5 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,431 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 238,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 169,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

