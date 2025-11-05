Omada Health Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A4193B / ISIN: US68170A1088
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Omada Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Omada Health wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,079 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 61,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 34,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omada Health einen Umsatz von 45,5 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,431 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 238,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 169,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omada Health Incorporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Omada Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Omada Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Omada Health gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Omada Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Omada Health Incorporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Omada Health Incorporation Registered Shs
|21,84
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.