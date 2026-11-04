Omada Health Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A4193B / ISIN: US68170A1088
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Omada Health zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Omada Health wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,069 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Omada Health -0,060 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 25,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 85,7 Millionen USD gegenüber 68,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD, gegenüber -0,350 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 338,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 260,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omada Health Incorporation Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Omada Health zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Omada Health öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Omada Health präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Omada Health Incorporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Omada Health Incorporation Registered Shs
|17,00
|-1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.