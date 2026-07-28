Omega Healthcare Investors Aktie
WKN: 890454 / ISIN: US6819361006
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Omega Healthcare Investors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Omega Healthcare Investors öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,509 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Omega Healthcare Investors ein EPS von 0,460 USD je Aktie vermeldet.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,97 Prozent auf 267,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 283,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,99 USD je Aktie, gegenüber 1,94 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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