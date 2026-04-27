Ausblick: Omega Healthcare Investors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Omega Healthcare Investors öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,485 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Omega Healthcare Investors soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 264,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 278,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at