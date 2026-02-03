Omega Healthcare Investors Aktie

Omega Healthcare Investors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890454 / ISIN: US6819361006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Omega Healthcare Investors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Omega Healthcare Investors wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,495 USD je Aktie gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 264,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 282,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, gegenüber 1,55 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 1,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,06 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Omega Healthcare Investors IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Omega Healthcare Investors IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Omega Healthcare Investors IncShs 36,48 0,11% Omega Healthcare Investors IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX dreht auf rotes Terrain -- Wall Street startet uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen starten mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen