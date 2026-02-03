Ausblick: Omega Healthcare Investors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Omega Healthcare Investors wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,495 USD je Aktie gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 264,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 282,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, gegenüber 1,55 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 1,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,06 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at