Omeros Aktie
WKN DE: A0NBFF / ISIN: US6821431029
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Omeros öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Omeros wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 37,3 Millionen USD für Omeros, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,825 USD, gegenüber -0,050 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 127,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Omeros Corp
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07:01
|Ausblick: Omeros öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.08.26
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