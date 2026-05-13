Omeros Aktie
WKN DE: A0NBFF / ISIN: US6821431029
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Omeros vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Omeros lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Omeros für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,301 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 10,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,793 USD aus. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 77,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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13.05.26
|Ausblick: Omeros vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)