Ausblick: Omniab gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Omniab wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,140 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 35,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omniab einen Umsatz von 4,2 Millionen USD eingefahren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,580 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,7 Millionen USD, gegenüber 26,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

