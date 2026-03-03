Omniab Aktie

Omniab für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DZDL / ISIN: US68218J1034

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Omniab stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Omniab präsentiert in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Omniab für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,088 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 16,67 Prozent auf 9,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Omniab noch 10,8 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,541 USD je Aktie, gegenüber -0,610 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 19,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 26,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Omniab Inc Registered Shs

Analysen zu Omniab Inc Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Omniab Inc Registered Shs 1,76 2,33% Omniab Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.
