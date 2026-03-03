Omniab Aktie
WKN DE: A3DZDL / ISIN: US68218J1034
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Omniab stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Omniab präsentiert in der am 04.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Omniab für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,088 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 16,67 Prozent auf 9,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Omniab noch 10,8 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,541 USD je Aktie, gegenüber -0,610 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 19,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 26,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
