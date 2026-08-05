Omniab Aktie
WKN DE: A3DZDL / ISIN: US68218J1034
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Omniab stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Omniab wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,120 USD. Dies würde einen Gewinn von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Omniab -0,150 USD je Aktie vermeldete.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 20,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,7 Millionen USD aus.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,409 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,570 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 30,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 18,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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