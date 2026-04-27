Omnicell Aktie

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WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Omnicell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Omnicell wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,331 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Omnicell noch ein Verlust pro Aktie von -0,150 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 304,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 269,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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