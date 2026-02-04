Ausblick: Omnicell veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Omnicell wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,496 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Omnicell in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 313,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 306,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,270 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,11 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at