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WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Omnicell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Omnicell wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,418 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,00 Prozent auf 304,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 310,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,24 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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