Ausblick: Omnicom Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Omnicom Group wird am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Omnicom Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,44 Milliarden USD im Vergleich zu 4,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,67 Milliarden USD, gegenüber 17,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at