Ausblick: Omnicom Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Omnicom Group stellt am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,26 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Omnicom Group 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,93 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Omnicom Group 4,32 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,66 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 7,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 16,40 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 15,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at