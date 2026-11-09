Omron Aktie
WKN: 856877 / ISIN: JP3197800000
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Omron gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Omron präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -9,220 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Omron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 215,33 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 5,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omron einen Umsatz von 203,97 Milliarden JPY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 277,84 JPY, gegenüber 0,000 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 891,58 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 767,35 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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