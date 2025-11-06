Ausblick: Omron informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Omron wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 40,16 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 198,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 190,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 187,18 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,000 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 827,63 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 801,75 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at