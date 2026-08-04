Ausblick: OMRON legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OMRON wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,091 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,21 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,33 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at