OMRON Aktie
WKN: A0DPEZ / ISIN: US6821513032
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: OMRON legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OMRON wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,091 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,21 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,33 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMRON Corp (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: OMRON legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: OMRON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: OMRON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: OMRON präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: OMRON stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)