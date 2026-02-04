Omron Aktie
WKN: 856877 / ISIN: JP3197800000
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Omron präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Omron wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 56,74 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Omron in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 216,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 205,06 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 168,18 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 840,27 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 801,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
