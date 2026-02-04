OMRON Aktie
Ausblick: OMRON stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OMRON wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,362 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,35 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,38 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
