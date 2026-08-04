Omron Aktie
WKN: 856877 / ISIN: JP3197800000
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Omron veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Omron wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 14,64 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Omron 0,000 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 193,38 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omron einen Umsatz von 189,48 Milliarden JPY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 200,45 JPY, gegenüber 0,000 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 859,84 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 767,35 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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