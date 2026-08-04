Ausblick: Omron veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Omron wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 14,64 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Omron 0,000 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 193,38 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Omron einen Umsatz von 189,48 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 200,45 JPY, gegenüber 0,000 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 859,84 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 767,35 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at