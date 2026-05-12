Ausblick: Omron zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Omron wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 115,20 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Omron einen Gewinn von 0,000 JPY je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 244,26 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 222,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 162,18 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,000 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 850,11 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 801,75 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at