OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Quartalszahlen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher
OMV stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,12 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OMV 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,38 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 33,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,17 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 3,11 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,40 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,31 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMV AG
|
12:26
|Optimismus in Wien: Das macht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
11:37
|OMV-Chefin zu 3. Quartal: Starkes Ergebnis in gutem Marktumfeld (APA)
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in Wien: So steht der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Wien: Anleger lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|73,90
|1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.