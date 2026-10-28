Ausblick: OMV gewährt Anlegern Blick in die Bücher

OMV stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,12 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte OMV 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,38 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 33,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,17 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 3,11 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,40 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,31 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at