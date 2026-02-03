OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 797726 / ISIN: US6708755094

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: OMV gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OMV öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,69 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 576,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,250 USD erwirtschaftet wurden.

OMV soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,79 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,60 USD im Vergleich zu 1,15 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 32,65 Milliarden USD, gegenüber 36,76 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu OMV AG (spons. ADRs)

Analysen zu OMV AG (spons. ADRs)

Aktien in diesem Artikel

OMV AG (spons. ADRs) 14,68 -1,18% OMV AG (spons. ADRs)

