OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 797726 / ISIN: US6708755094

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30.07.2026 07:01:06

Ausblick: OMV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OMV präsentiert in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,666 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 35,84 Prozent auf 8,91 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte OMV noch 6,56 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,880 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,66 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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